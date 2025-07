Nella notte Wesley ha segnato il gol decisivo nella vittoria per 2-1 contro il Bragantino Una rete importante, che potrebbe rappresentare il suo ultimo atto con la maglia rossonera prima dell’approdo in giallorosso.

Nel post-partita, l’allenatore del Flamengo Filipe Luis ha speso parole toccanti per il suo giocatore, che sanno di addio:

“È incredibile che un ragazzo delle giovanili, che è stato fischiato e poco rispettato, sia riuscito a superare tutto questo. Ora vale 20 o 30 milioni e può scegliere dove andare. Il merito è suo: ha lavorato duro, ci ha creduto. Se andrà via, posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e augurargli felicità”.