Pagine Romaniste (Da Fiumicino, E. Bandini) – Dopo il passaggio del turno alle semifinali dell’Europa League, la Roma torna a pensare al campionato e alla lotta per una posizione in Champions League. I giallorossi dovranno vedersela con un’avversario complicato come il Torino, alla disperata ricerca di punti salvezza. Dall’altra la squadra di Fonseca non può più sbagliare. La squadra è partenza da Fiumicino dove in serata raggiungerà Torino. Ecco il video dell’arrivo: