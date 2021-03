Pagine Romaniste (Da Fiumicino E.Bandini) – La Roma è in partenza per Kiev. I giallorossi affronteranno lo Shakhtar Donetsk nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La gara è in programma domani alle ore 18.55. I giallorossi sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 14.

