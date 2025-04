Non arrivano buone notizie in casa Fiorentina in vista del derby toscano contro l’Empoli, in programma domenica. Dopo il successo sul Cagliari, i viola devono fare i conti con un’assenza pesante sulla corsia destra. Oltre al forfait di Moise Kean, anche Dodò sarà costretto a fermarsi.

Il laterale brasiliano è stato ricoverato in ospedale a causa di un’appendicite. La situazione è in fase di valutazione ma l’intervento chirurgico sembra molto probabile, con conseguente stop forzato. Dodò salterà sicuramente il match contro l’Empoli e, con ogni probabilità, anche la semifinale d’andata di Conference League contro il Betis.

Resta in forte dubbio anche la sua disponibilità per la sfida contro la Roma, prevista il prossimo 4 maggio all’Olimpico. Un’assenza che rischia di pesare non poco in un momento decisivo della stagione per la squadra di Palladino.