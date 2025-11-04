Fiorentina, svolta in panchina: esonerato Pioli, arriva D’Aversa per rilanciare la squadra

La Fiorentina volta pagina. Dopo un avvio di campionato disastroso, dieci giornate senza vittorie e appena quattro punti in classifica, Rocco Commisso ha deciso di esonerare Stefano Pioli. Il presidente viola, deluso dai risultati e dall’andamento della squadra, ha scelto di dare una scossa immediata all’ambiente.

Come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, Pioli non ha accettato di rassegnare le dimissioni, ma la decisione della società è ormai definitiva. L’allenamento previsto per questa mattina è stato annullato: il tecnico non guiderà più la squadra.

Secondo quanto riferito da Luca Cilli di Sky Sport, la panchina viola passerà a Roberto D’Aversa, pronto a subentrare per tentare la risalita. Dopo alcuni contatti anche con Daniele De Rossi, destinato però a un futuro al Genoa, la Fiorentina ha scelto l’ex tecnico dell’Empoli, trovando un accordo per un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo.

Le prossime ore serviranno per definire gli ultimi dettagli, ma l’era D’Aversa alla Fiorentina è ormai ai nastri di partenza. L’obiettivo è chiaro: rimettere in piedi una squadra smarrita e ridare fiducia a un ambiente che non vuole arrendersi.