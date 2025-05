Brutta tegola per la Fiorentina in vista di due impegni cruciali: Dodô non sarà disponibile né per la semifinale d’andata di Conference League contro il Betis Siviglia, in programma questa sera in Spagna, né per la sfida di campionato contro la Roma, domenica 4 maggio alle ore 18:00.

Il motivo dell’assenza del terzino brasiliano è stato chiarito dallo stesso giocatore in un video riportato da Spaceviola.com, in cui ha risposto a un giovane tifoso spiegando: “Non sono a Siviglia perché ho avuto l’appendicite. Torno per la gara di ritorno.”

Il ritorno contro il Betis è fissato per giovedì 8 maggio alle 21:00, e lo staff medico viola punta a recuperarlo proprio per quella data. La sua assenza peserà sia sul piano difensivo che sul contributo offensivo sulle corsie, in due partite decisive per le ambizioni europee e di campionato della squadra di Raffaele Palladino.

La Fiorentina dovrà quindi fare affidamento su soluzioni alternative per sopperire alla mancanza di uno dei suoi elementi chiave.