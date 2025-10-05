Matias Soulé ha parlato nel post partita di Fiorentina-Roma ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Una vittoria sporca, quanto conta?

“È una vittoria molto importante, soprattutto a livello individuale. Dopo quello che è successo in settimana, anche per la squadra era fondamentale rialzarsi, avere la testa già nelle prossime partite che sono molto importanti. Adesso abbiamo due settimane per migliorare quello che dobbiamo migliorare e per continuare subito su questa strada”.

La classifica è così bella: siete là davanti a tutti.

“No, ovviamente dobbiamo provare a vincere le partite. Come hai detto, è stata una partita molto difficile, in casa loro. Però dobbiamo andare passo dopo passo, partita dopo partita, migliorandoci in quello che dobbiamo migliorare. Ed è questo”.