Fiorentina-Roma, le probabili formazioni. Kumbulla e Diawara titolari, confermato Mayoral

Pagine Romaniste – La Roma ha subito l’occasione di ripartire. Archiviata la sconfitta con il Milan, per la venticinquesima giornata di Serie A i giallorossi sono attesi dalla Fiorentina. Un appuntamento cui la Roma deve farsi trovare pronta per evitare ulteriori passi falsi che potrebbero costare caro nella corsa Champions. La formazione viola viene dalla sconfitta (1-0) contro l’Udinese. Nelle ultime quattro gare la Fiorentina è incappata in altri due passi falsi (Inter e Sampdoria) salvo poi ritrovare la vittoria contro lo Spezia.

Per ritrovare la vittoria – mancata prima contro il Benevento e poi con i rossoneri – Paulo Fonseca si affida al solito 3-4-2-1. Tra i pali confermato Pau Lopez, in difesa ritorna Kumbulla dopo l’affaticamento muscolare. A comporre la linea difensiva Mancini e Cristante. Ritrova la titolarità anche Diawara, affiancato da Veretout. Novità sulla fascia destra, dove Peres è candidato ad una maglia titolare. Spinazzola confermato a sinistra. Dietro a Mayoral spazio a Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Igor, Olivera, Caceres, Malcuit, Barreca, Valero, Callejon, Montiel, Kokorin, Eysseric.

Allenatore: Cesare Prandelli.

Indisponibili: Bonaventura, Koumaé.

Diffidati: Bonaventura, Ribery.

Squalificati: -.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Fazio, Smalling, Karsdorp, Villar, Pastore, Perez, Pedro, El Shaarawy.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Ibanez, Zaniolo, Dzeko, Santon, Calafiori.

Diffidati: Cristante, Ibanez, Villar, Peres, Kumbulla, Veretout.

Squalificati: –

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Bresmes-Galetto.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Aureliano.

AVAR: Tolfo.