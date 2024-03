Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: De Rossi con quasi tutti i titolari. Ci sarà spazio per Bove e Angeliño

La Roma torna in campo nell’importantissimo match di Firenze contro la Fiorentina. Per Daniele De Rossi vincere oggi significherebbe lanciare un messaggio forte a tutte le contendenti per il quarto posto. Infatti dopo la sconfitta di ieri del Bologna, i giallorossi si potrebbero portare a meno uno dalla squadre di Motta. Per questo De Rossi non stravolgerà la squadra vista giovedì con il Brighton. Secondo i vari quotidiani dovrebbero essere solo due i cambi rispetto al match di Coppa. Infatti ci sarà spazio per Angeliño per far rifiatare Spinazzola. Anche Bove dovrebbe ritrovare il posto dal primo minuto facendo riposare uno tra Cristante e Paredes, non al meglio.

In attacco ci sarà ancora spazio per Lukaku e Dybala pronti a trascinare la squadra verso un obiettivo quasi insperato due mesi fa.