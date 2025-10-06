Una Roma solida e determinata espugna il Franchi con una rimonta da grande squadra, conquistando tre punti fondamentali che la portano al primo posto in classifica insieme al Napoli. Dopo un avvio complicato, i giallorossi reagiscono con personalità, guidati da un ispiratissimo Soulé, protagonista assoluto della serata.

Come riportano i principali quotidiani sportivi, l’argentino si prende la scena con un gol e un assist decisivo per Cristante, confermando il suo eccellente stato di forma. Ottima anche la prova di Mancini e Celik, sempre attenti e propositivi. In difficoltà, invece, Ndicka, spesso messo in crisi dalle incursioni di Kean. Sufficiente il lavoro sulle fasce, mentre Dovbyk si riscatta solo in parte con l’assist dopo aver sprecato una ghiotta occasione da rete.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5; Celik 6,5, Mancini 6, Ndicka 5,5; Wesley 6, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5 (Pellegrini 6); Dovbyk 5,5 (Dybala 6,5). All. Gasperini 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5; Celik 7, Mancini 6, Ndicka 5,5; Wesley 6,5, Cristante 7,5, Konè 7, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 6); Dovbyk 6 (Dybala 6,5). All. Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6; Celik 7, Mancini 7, Ndicka 5,5; Wesley 5,5, Cristante 7, Konè 6, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 5,5); Dovbyk 5,5 (Dybala 6). All. Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6; Celik 7, Mancini 6,5, Ndicka 5,5; Wesley 6,5, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 6 (Pellegrini 6); Dovbyk 5,5 (Dybala 6,5). All. Gasperini 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6; Celik 7, Mancini 7, Ndicka 5,5; Wesley 5,5, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 5,5); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 6); Dovbyk 6 (Dybala 6). All. Gasperini 6,5