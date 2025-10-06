Corriere dello Sport (E. Pinna) – Voto 6,5.

Colombo tagliava due traguardi: 50 e 35, là dove 50 sono le gare in Serie A e 35 gli anni, compiuti proprio ieri. Compleanno tutt’altro che facile, la gara è stata piena di tensione, come dimostrano i 5 cartellini gialli. Due episodi in area della Roma, entrambe letti correttamente da Colombo.

NO RIGORE

Partiamo da qui. Semi rovesciata di Dodo, davanti a lui Tsimikas, il contatto con il braccio destro è non punibile, è a copertura e vicino al corpo. Va a terra in area anche Fazzini, Mancini gli poggia la mano sinistra sulla spalla, la caduta è sin troppo disinvolta, Colombo fa proseguire senza prendere ulteriori provvedimenti.

RISCHIO ROSSO

Pablo Marí interviene su Dybala, scomposto, corretta la punizione e, diciamo, il giallo. Perchéci stava per il fallo, ma l’impressione è che sia arrivato per le proteste. Reiterate e veementi, ha rischiato di prenderne un altro. Rocchi, i comportamenti non erano al centro?

REGOLARI

Buone le reti della partita: Kean è tenuto in gioco da N’Dicka al momento del passaggio al volo di Nicolussi Caviglia. Ampiamente in gioco Dovbyk che serve l’assist per Soulé, c’è dietro di lui Pablo Marí.