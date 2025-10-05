Moise Kean ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Fiorentina-Roma. Le sue parole:

La stagione della Fiorentina si riassume nel tuo palo del primo tempo, non si riesce a portare a casa centimetri di dettagli?

“Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con un palo e un traversa. L’occasione di Robin l’aveva sbagliata, ma ci poteva andare meglio. Anche la Roma è un’ottima squadra, con un ottimo mister, e gioca bene. Ci ha detto un po’ di sfiga, ma continueremo a lavorare”.

L’ingressi di Piccoli insieme a te, come nel secondo tempo, è uno schema che può funzionare. Giocare come punta da sola ti ha creato un grande gol, ma una punta vicina come Piccoli ti può dare più supporto: potrebbe essere una scelta tattica importante nel proseguo del campionato?

“Assolutamente. Piccoli è un ottimo giocatore, mi trovo bene a giocare come punta. Oggi abbiamo avuto pochi spazi nel primo tempo, ma potremmo sfruttarli meglio. Come ho detto, gioca bene, potremmo sfruttarli al meglio”.

Dopo l’ottimo inizio, il gol del 1-1 di Soulé ti ha tolto tranquillità. Quando la partita diventa complicata?

“Soulé ha fatto un grande gol. Vedendo il gol, potevamo difendere meglio, ma come ho detto, impareremo da queste sconfitte. Siamo un’ottima squadra e penso che potremo fare grandi cose. Impareremo da queste sconfitte per diventare una grande squadra””.

Vi aspettano tre match molto difficili. Nello spogliatoio vi siete parlati con il mister Pioli. Come pensate di uscirne?

“Di sicuro usciremo positivi, perché credo molto in questa squadra. Tutti crediamo in noi, il mister per primo. Penso che faremo un’ottima stagione. Ora andando così, è importante non abbassare la testa e lavorare sodo. Il mister ci dà buone soluzioni, ci stiamo dietro e ci lavoreremo spesso”.

Moise Kean in conferenza stampa

Finalmente hai segnato, ti iniziava a pesare questa situazione?

“No, assolutamente no. L’attaccante è così, non ci si deve buttare giù e non mi butto giù facilmente. Ho una squadra che mi supporta”.

E adesso, come si esce da questa sconfitta?

“So che da questa situazione usciremo perché siamo un ottimo gruppo, un’ottima squadra e so che possiamo farcela. Già oggi abbiamo fatto due movimenti positivi, due movimenti in crescita, per migliorare. Già oggi abbiamo fatto due passi in avanti ed è importante inviare segnali di progresso”.

Preferisci giocare a due punte oppure come unico riferimento?

“Mi trovo bene anche a due. Il mister pensa che le risoluzioni siano meglio per me e per la squadra. Io ne ho fatto tutto. Anche quando sono da solo, attaccare gli spazi diventa più impegnativo, però è una cosa che ho sempre fatto e mi trovo bene”.

Come si può fare a uscirne?

“L’unica cosa da fare è lavorare, mi piace di più preparare la partita. Penso che non ci sia problema, siamo un’ottima squadra”.

La classifica?

“La classifica si può sempre cambiare, dipende da noi e da quello che mettiamo in campo. Penso che faremo dei buoni risultati, perché sono veramente ottimista su questa squadra e credo che possiamo arrivare a fare ciò che vogliamo, anche all’ultimo. So che possiamo fare qualcosa di grande”.

La curva non vi ha fischiato.

“Abbiamo dei tifosi che sono molto legati a noi e alla maglia, una città che ci tiene tanto. Anche loro aspettano risultati positivi, ma come ho detto, so che possiamo fare grandi cose. Ci vuole solo pazienza, lavorare duramente e aspettare i risultati che ci meritiamo”.