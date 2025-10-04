Fiorentina-Roma, i convocati di Gasperini: Dybala c’è, assente Angelino per influenza

La Roma è pronta per la trasferta di Firenze. Domenica 5 ottobre, al “Franchi”, i giallorossi affronteranno la Fiorentina nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Tutti gli occhi erano puntati su Paulo Dybala: la sua presenza, fino a poche ore fa, restava in forte dubbio. L’argentino aveva ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi in gruppo, ma aveva svolto solo poche sedute complete.

Alla fine, Gasperini ha deciso: la Joya sarà convocata per la gara contro i viola. Un segnale importante, sia per il morale della squadra sia per l’attacco romanista, che potrà contare su una carta in più dalla panchina o, chissà, magari anche dal primo minuto. Tra gli assenti in evidenza presente Angelino, che sarà indisponibile per una momentanea influenza.

Ecco la lista completa dei convocati giallorossi:

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.