Gian Piero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni prima di Fiorentina-Roma ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

Come sono stati questi due giorni di allenamento dopo la sconfitta in Europa League? E come sta Dybala, che oggi porti in panchina: potrebbe esserci spazio per lui nel secondo tempo, visto che è una risorsa importante per voi?

“Quando si gioca così frequentemente non c’è tempo per soffermarsi troppo sulle partite già disputate, bisogna pensare subito a quella successiva. Un rammarico c’è per l’altra sera, soprattutto per gli episodi in cui potevamo indubbiamente pareggiare la partita. Però adesso siamo entrati subito in modalità Fiorentina: è una partita importante per entrambe le squadre oggi. Siamo pronti”.

La scelta di Baldanzi è dovuta al fatto che la squadra gioca ogni tre giorni o è un discorso più offensivo rispetto a Pellegrini, visto che poi ci sono anche Soulé e Dovbyk, magari per avere più potenziale in avanti?

“Sì, un po’ entrambe le cose. Baldanzi sta bene e in questo momento sta facendo ottime cose. Oggi può essere la partita giusta per lui. Poi in panchina abbiamo alternative. Dybala ha ripreso venerdì, chiaramente dopo un po’ di assenza. Vediamo cosa può succedere durante la gara”.

Chi è il rigorista designato?

“Potremmo chiedere di tirare tre calci d’angolo al posto del rigore, come si faceva da ragazzini… L’altra sera, con nove angoli, un gol lo facevamo (ride, ndr). Abbiamo comunque altri rigoristi: dopo Dovbyk, che l’anno scorso ha tirato e realizzato diversi rigori, va recuperato anche in quello. Dybala e Pellegrini sono gli specialisti, altrimenti ci sono Cristante e anche Koné. Abbiamo fatto un po’ di prove. Speriamo ci diano un rigore”.