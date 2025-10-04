Fiorentina-Roma, dove vederla e le probabili formazioni: assente Angelino c’è Tsimikas, Celik dal 1º

Pagine Romaniste (S. Fabbretti, E. Papi) – Al “Franchi” di Firenze domani alle 15:00 andrà in scena Fiorentina-Roma. Una gara delicata per entrambe le formazioni. I giallorossi arrivano da una brutta sconfitta contro il Lille. mette i Viola cercano ancora i primi tre punti della stagione.

Domani in occasione di Fiorentina-Roma non è previsto un ampio turnover: la squadra è ancora in fase di rodaggio e deve continuare a consolidare i propri automatismi. Soprattutto dopo i cambi che non hanno funzionato contro il Lille.

Davanti a Svilar dovrebbe tornare il trio difensivo classico: Celik, Mancini e Ndicka, con Hermoso unica possibile alternativa.

Sulle fasce, Wesley è pienamente recuperato e sarà titolare sulla destra, mentre a sinistra, con Angelino indisponibile, spazio dal 1′ per Tsimikas.

In mezzo al campo si rivedrà la coppia Cristante–Koné, con El Aynaoui pronto a entrare a gara in corso.

In attacco resta vivo il ballottaggio Ferguson–Dovbyk, ma lo scozzese parte in leggero vantaggio per una maglia da titolare. Alle sue spalle agiranno Soulé e Pellegrini, vista anche la mancanza di alternative di peso. Dybala torna tra i convocati ma un suo impiego sarà nel caso solo in gara in corso.

La Fiorentina di Stefano Pioli invece si presenta all’incontro con nuove energie provenienti dalla vittoria in Conference. I Viola cercheranno i primi tre punti con il 3-5-1-1 dove dovrebbe essere Fazzini a giocare alle spalle di Kean. A centrocampo dovrebbero esserci Nicolussi Caviglia e Fagioli. Sarà interessante invece, vedere ancora una volta Dzeko da ex contro la Roma, contro la quale ha già trovato un gol ai tempi dell’Inter.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA

La gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (via app per smart TV, console e dispositivi mobili) e su Sky Business.

ARBITRA COLOMBO. AL VAR CHIFFI

Il match contro la Fiorentina sarà diretto da Andrea Colombo di Como, con Perrotti e Moro ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Massimi. In sala VAR ci sarà Chiffi, coadiuvato da Gariglio nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

A disp.: Martinelli, Lezzerini, Mandragora, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Richardson, Sohm, Parisi, Piccoli, Sabiri, Ndour, Dzeko.

Diffidati: –

Squalificati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Lamptey, Sohm.

All.: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Isimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

A disp.: Vasquez, Gollini; Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Hermoso, Rensch; Pisilm, El Aynaoui; Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Ferguson.

Diflidati: –

Squaliticati: –

In Dubbio: –

Indisponibili: Balley

All.: Gasperini.