Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo Fiorentina-Roma. Le sue parole:

Nel secondo tempo ci sono stati alcuni errori in uscita e nella gestione del pallone: che sensazioni avevi avuto?

“Abbiamo vinto! (ride) No, sono stati bravi, sono andati sotto subito, quindi non era facile. È stato difficile, soprattutto in casa loro, ma sono stati bravissimi a reagire subito e a ribaltare la partita”.

Com’è tornare a segnare un gol da capitano?

“Bello, bello. Importante soprattutto perché adesso c’è la pausa per le nazionali. Siamo primi in classifica, quindi era fondamentale questa vittoria. Adesso dobbiamo ripartire con forza”.

Se dobbiamo trovare un difetto: la Roma non riesce a chiudere prima le partite

“Sì, dobbiamo migliorare. Sappiamo che sotto quel punto di vista abbiamo ancora margine, abbiamo tante potenzialità davanti, a livello di squadra, di centrocampo e in tutti i ruoli. Dobbiamo semplicemente continuare a crescere, ma siamo sulla buona strada”.