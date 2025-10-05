Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole:

Cosa ti senti importante in questo gruppo? Gasperini ci ha detto che oggi hai giocato perché ti stai allenando e lavorando molto bene. Si percepisce che tu hai fiducia e che anche i compagni hanno fiducia nei tuoi confronti. Oggi era una partita complessa: quanto ti senti centrale e utilizzato nella maniera giusta in questa squadra?

“Sì, mi sento centrale. Come tutti i giocatori abbiamo tantissime partite, quindi ci sarà spazio per tutti. Oggi era una partita molto difficile da portare a casa. Abbiamo fatto tanto, abbiamo lottato come dobbiamo fare sempre. Siamo riusciti a portare a casa una partita difficile in un campo difficile, quindi siamo molto contenti”.

Come procede il tuo percorso con il nuovo allenatore?

“Mi trovo molto bene. Il mister mi chiede di fare entrambe le fasi, di contrastare, di difendere. In una squadra con tanti giocatori forti in fase offensiva bisogna anche sacrificarsi tanto. È una cosa normale se si vuole stare in una squadra così forte, perché siamo tutti giocatori molto bravi. È giusto, è bello, e poi siamo ripagati. In questo momento abbiamo una situazione di classifica che ci sorride, però dobbiamo continuare, dobbiamo spingere e fare sempre il massimo per restare lassù”.

Tommaso Baldanzi in conferenza stampa.

Prima partita ufficiale. Cosa hai pensato al momento della formazione?

“Sono molto contento, è molto importante per me. Mi sono sempre allenato al massimo per migliorare, mi trovo bene. Sapevo che sarebbe arrivata l’opportunità, sono felice”.

Sapete di essere forti?

“Sappiamo di essere una grande squadra, siamo tutti coinvolti. Il mister ci dice che chi va in campo deve dare il massimo”.

Come si sta trovando la squadra con Gasperini?

“Abbiamo lavorato tanto, tutti i giorni. Dobbiamo andare sempre più forte, le altre squadre sono molto toste”.

Come ti sei approcciato a questo ultimo periodo?

“Sono successe molte cose, ne ho parlato col Direttore. Mi dispiace allenarmi da solo il giovedì, ma sapevo che sarebbe arrivata l’opportunità. Sono molto contento”.