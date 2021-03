Fiorentina-Roma 1-2. Spinazzola e Diawara rilanciano i giallorossi

Pagine Romaniste – La Roma ha subito l’occasione di ripartire e lo fa soffrendo. I giallorossi dopo la brutta sconfitta contro il Milan trovano la vittoria grazie al gol di Diawara quasi allo scadere dopo una lunga consultazione del Var. La Fiorentina inizia bene la gara, disciplinata e molto brava nelle ripartenze. Prandelli prepara la partita in maniera difensiva e nel primo tempo la Roma non trova i suoi trequartisti chiusi bene da Milenkovic e compagni. Fonseca rimprovera i suoi per diverse imprecisioni e la partita si fa sempre più complicata. Nella ripresa cambia tutto. Al 48′ un bel lancio di Mancini libera in area Spinazzola in un’insolita posizione di centravanti che si gira e batte al volo Dragowski sul proprio palo. È il gol che accende la partita la squadra di Fonseca comincia a macinare gioco e rintana la Viola nella propria area. Al 60′ però succede di tutto: dal calcio d’angolo per i giallossi scatta la ripartenza viola nella quale Veretout si infortuna gravemente. Il contropiede viene portato da Biraghi che mette un cross in mezzo trovando la deviazione fortunosa di Spinazzola che insacca Pau Lopez. Per la Roma è tutto da rifare. I cambi del tecnico portoghese però fanno bene alla squadra: Karsdorp entrato da poco serve Diawara in area tutto libero che mette dentro da due passi. Vittoria fondamentale che rilancia la Roma in zona Champions.

TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar (79′ Caceres), Castrovilli (51′ Kokorin), Igor (42′ Biraghi); Ribery (78′ Valero), Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Olivera, Caceres, Malcuit, Barreca, Valero, Callejon, Montiel, Kokorin, Eysseric.

Allenatore: Cesare Prandelli.

Indisponibili: Bonaventura, Koumaé.

Diffidati: Bonaventura, Ribery.

Squalificati: -.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla (82′ Smalling); Bruno Peres (82′ Karsdorp), Veretout (60′ Pedro), Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan (68′ El Shaarawy); Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Fazio, Villar, Pastore, Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Ibanez, Zaniolo, Dzeko, Santon, Calafiori.

Diffidati: Cristante, Ibanez, Villar, Peres, Kumbulla, Veretout.

Squalificati: –

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Bresmes-Galetto.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Aureliano.

AVAR: Tolfo.

Marcatori: 49′ Spinazzola (R), 61′ AU Spinazzola, 89′ Diawara (R).

Ammoniti: 40′ Mancini (R), 70′ Ribery (F), 74′ Kumbulla (R).

Espulsi:

Note: 3′ recupero (PT), 5′ recupero (ST).

LIVE

PRE PARTITA

Ore 19.27 – Ecco come scenderà in campo la Fiorentina:

Ore 19.19 – La formazione ufficiale dei giallorossi:

Ore 19.14 – La Roma ha raggiunto l’Artemio Franchi.