Pagine Romaniste (E. Papi) – Vince la Roma. I giallorossi tornano a vincere a Firenze dopo quattro anni dall’ultima volta. Una partita fin dai primi minuti frizzante dove la formazione di casa, schierata in modo speculare ai giallorossi, inizia forte non lasciando respirare i capitolini. Proprio da questa pressione nasce il vantaggio di Kean: Nicolussi Caviglia recupera palla su Mancini (scontratosi con Celik) e lancia l’ex Juve. Il numero 20 calcia forte sotto l’incrocio e Svilar, non perfetto, non riesce a salvare. Il vantaggio però dura poco. La Roma come scossa si sveglia e inizia a prendere il controllo del gioco. Combinazione Koné, Dovbyk e Soulé (molto simile al gol della passata stagione di Dybala al “Meazza”). L’argentino senza pensarci due volte calcia a giro e riporta le squadre in parità.

Dieci minuti dopo arriva anche il raddoppio decisivo di Cristante. Ancora Soulé protagonista con l’angolo vincente che troca il numero 4 giallorosso che in girata buca De Gea.

Nel finale della frazione palo di Kean che per poco non trova il gol della domenica.

Il secondo tempo è più di gestione della Roma che non soffre quasi nulla. La Viola ha due occasioni per pareggiare. Prima con Piccoli che dai 30 metri quasi trova il jolly, ma anche lui sbatte sulla traversa. Poi è Gosens che arriva a chiudere sul secondo palo un cross, ma che incredibilmente manda in curva.

Una vittoria importante per la Roma di Gasperini che oltre a portarsi in testa alla classifica, vince convincendo in un campo ostico prima di due settimane di pausa che finiranno con il big match contro l’Inter.

Torna in campo Dybala che gioca più di sessanta minuti: l’argentino ancora lontano dalla sua forma migliore è stato utile nella gestione della palla, ma senza lasciare il segno in avanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodò (81′ Fortini), Mandragora (75′ Dzeko), Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini (67′ Ndour), Gudmundsson (46′ Piccoli); Kean.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fagioli, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Richardson, Sohm, Parisi, Piccoli, Sabiri, Ndour, Dzeko.

Allenatore: Stefano Pioli

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Lamptey, Sohm.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (80′ Ziolkowski), Cristante, Koné, Tsimikas (67′ Rensch); Soulé (80′ El Aynaoui), Baldanzi (59′ Pellegrini); Dovbyk (59′ Dybala).

A disposizione: Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Hermoso, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Ferguson.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati –

Indisponibili: Bailey, Angelino.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Moro

IV Uomo: Massimi

Var: Chiffi

Avar: Gariglio

Ammoniti: Cristante (R), Gudmundsson (F), Tsimikas (R), Wesley (R), Marì (F).

Espulsi:

Marcatori: Kean (F), Soulé (R), Cristante (R).

90’+5 – VINCE LA ROMA. Triplice fischio di Colombo che decreta la vittoria dei giallorossi a Firenze: decisivi Soulé e Cristante che hano ribaltato l’iniziale vantaggio di Kean.

90’+3 – Forcing finale della Fiorentina che prova a buttare palloni in area di rigore.

90′ – Concessi 5 minuti di recupero.

89′ – Dybala si gira sui 25 metri e dopo un paio di tocchi calcia, ma De Gea para facilmente sulla sua sinistra.

82′ – Fortini crossa basso sul secondo palo dove arriva Gosens per il tap-in, ma il tedesco manda in curva.

81′ – Cambio anche per la Fiorentina. Dodò lascia il posto a Fortini.

80′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Suolé e Wesley. Dentro: Ziolkowski ed El Aynaoui.

78′ – Coast to coast pazzesco di Celik che poi crossa sul secondo palo, ma nessun giallorosso arriva per chiudere in rete.

75′ – Doppio cambio per la Fiorentina. Fuori: Marì e Mandragora. Dentro: Dzeko e Comuzzo.

74′ – Traversa della Fiorentina. Piccoli calcia dopo un rimbalzo e il montate a Svilar battuto.

70′ – Giallo per Marì che travolge Dybala.

69′ – Punizione pericolosa di Nicolussi Caviglia che trova Piccoli che però spizza fuori.

68′ – Giallo per Wesley per un entrata su Gosens.

67′ – Cambio anche la Roma. Tsimikas esce per Rensch.

67′ – Cambio per la Fiorentina. Fazzini lascia il posto a Ndour.

65′ – Giallo per Tsimikas che trattiene Dodò.

59′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Dovbyk e Baldanzi. Dentro: Dybala e Pellegrini.

58′ – Corss perfetto di Dodò dalla trequarti che per fortuna della Roma passa solo vicino a tre giocatori Viola in area.

56′ – La Fiorentina recupera un pallone alto con Fazzini che poi appoggia a Kean. L’attaccante calcia, ma viene murato in angolo da Mancini.

50′ – Ripartenza della Roma a destra che libera ancora Wesley al cross. Il brasiliano mette una palla tesa al centro che passa per Dovbyk. L’ucraino però non riesce né a stoppare né a girare verso la porta.

46′ – Ricomincia il match. Nella Fiorentina entra Piccoli per Gudmundsson.

SECONDO TEMPO

45’+3 – Termina il primo tempo a Firenze con la Roma avanti grazie ai gol di Soulé e Cristante che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio Viola firmato Kean

45′ – Concessi 3 minuti di recupero.

43′ – Giallo per Gudmundsson che stende Celik, dopo un’anticipo dello stesso turco.

38′ – Palo di Kean. Azione in verticale della Viola, che libera al tiro da posizione defilata l’attaccante italiano, che con un incredibile traiettoria colpisce il montante alla sinistra di Svilar.

36′ – Occasione Roma. Riapartenza sulla destra, che libera al cross di Wesley. La palla arriva sul secondo palo per Dovbyk che in stirata mette di poco al lato.

30′ – GOL DELLA ROMA. Calcio d’angolo dalla bandierina di destra battuto da Soulé che trova sul primo palo Cristante, che di testa supera De Gea.

27′ – Dopo un recupero alto, la palla arriva a Baldanzi che appoggia a Soulé, l’argentino calcia ancora a giro ma viene murato.

27′ – La Roma costruisce da sinistra a destra e libera Wesley al cross, che però sbaglia con il sinistro.

22′ – GOL DELLA ROMA. Koné verticalizza in area per Dovbyk, che di tacco appoggia al limite dell’area per Soulé, che calcia forte sotto l’incrocio dei pali.

14′ – Gol della Fiorentina. Mancini perde palla in uscita, lancio per Kean, che rientra sul destro e tira forte sotto alla traversa.

8′ – Soulé punta dopo una sponda di Dovbyk. L’argentino si accentra e calcia, ma il tiro viene ribattuto dalla difesa Viola.

4′ – Mandragora calcia alto a punizione.

3′ – Ammonito Cristante per uin fallo quasi al limite dell’area su Dodò.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

LIVE – 15:00