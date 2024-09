L’agente di Edoardo Bove, Diego stavano, ha parlato del trasferimento in Viola del centrocampista dalla Roma. Queste le sue dichiarazioni a Radiofirenzeviola:

“È stata un’estate particolare per Bove. Non sappiamo spiegarci il perché, ma a Roma non c’era spazio per lui e quindi abbiamo iniziato a guardarci attorno. C’erano diverse soluzioni: la più calda il Nottingham, ma pure la Ligue 1. Avendo portato prima Richardson durante l’estate, ho capito che la Fiorentina aveva qualcosa di importante da dire. A Firenze c’è una grande storia oltre a società seria con un progetto di livello, come dimostra il Viola Park. È chiaro che il legame di Bove con la Roma lo conoscete tutti: è cresciuto là e andare via dalla tua squadra del cuore ti lascia per forza tanta tristezza. Però poi entri in un contesto importante come Firenze, dove sai di poter crescere, quindi lui è veramente contento. Sa di aver fatto la scelta giusta. Parliamo di un ragazzo intelligente, con la testa sulle spalle e che sa cosa vuole. Ha già metabolizzato questo distacco”.