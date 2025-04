La Fiorentina si gioca ancora tanto e questa fase di stagione, per loro, è molto delicata: semifinale d’andata di Conference League già giovedì ma anche lotta europea tramite il campionato per i ragazzi di Palladino, che negli ultimi incontri hanno dovuto fare a meno di Moise Kean, in Francia per motivi personali. Come riporta firenzeviola.it, solo da ieri sera l’attaccante è tornato a Firenze. Da capire, ovviamente, il suo stato d’animo: a tal proposito, ci sarà un confronto con Palladino e dirigenza.

Tornando al campo, Kean non si allena da quasi una settimana e oggi farà differenziato per capire la condizione fisica attuale. In base ai risultati ottenuti, sarà possibile capire il programma del bomber in vista della rifinitura di domani e il relativo impiego nella trasferta di Siviglia. Dopo la partita al Villamarin, ci sarà per la Fiorentina la sfida esterna contro la Roma: uno scontro diretto che può dire tanto. Per questo la squadra di Palladino spera di affrontarli con un Kean in più.