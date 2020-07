Fiorentina, Iachini: “L’azione che ha portato al rigore andava fermata. Abbiamo sbagliato troppo”

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine di Roma-Fiorentina. Queste le parole del tecnico viola:

IACHINI A SKY

Si vedeva quanto ci tenesse, forse oggi non è più così fuori dalla Fiorentina…

Ho portato avanti il mio lavoro, ho un ottimo rapporto con la società, con l’ambiente e con tutti quanti. Ho pensato a fare quello che mi era stato chiesto e ad arrivarci il prima possibile, perché la situazione non era per nulla facile. I ragazzi sono stati bravi e stanno spingendo ancora, anche se oggi non avevano tante energie. Siamo stanchissimi, sul piano qualitativo abbiamo fatto qualche errore di troppo ma, al di là di tutto stavamo comunque tenendo la partita su un risultato giusto. C’è stato l’episodio sul finale che un po’ ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma non discuto nel merito del rigore o non rigore, ma quando la palla era al limite dell’area c’è stato un tocco e quello volevo ravvisare. Dicevo che, avendo deviato la palla l’arbitro in favore del giocatore della Roma, la palla andava scodellata e l’azione andava fermata già lì, senza arrivare all’episodio del rigore. C’è un po’ il rammarico iniziale per quall’azione, che andava fermata un po’ prima. Per quello che mi riguarda è così. Per l’episodio del rigore in sé e per sé spetta a voi poter stabilire se ci fosse o meno. A noi sembrava che ormai la palla fosse andata fuori, quindi che gli estremi potessero non esserci. Ma più che questo il problema è l’episodio fuori area.

Lei ha protestato con l’arbitro. Che cosa gli ha chiesto?

Proprio chiesto, se si potesse rivedere questo episodio con la Var. Ho sbagliato perché non devo farlo da tecnico, ma allo stesso tempo avevo visto questa deviazione da lontano e questa mi sembrava la cosa più evidente da rimarcare, oltre al rigore.

Cosa le è piaciuto di più e cosa di meno?

Abbiamo sbagliato troppo sul piano tecnico, del palleggio in uscita. Quando lo abbiamo fatto siamo riusciti ad allungarci bene, ma dovevamo farlo meglio nella prima parte di gara. Nel secondo tempo siamo usciti meglio, siamo andati a costruirci delle opportunità, siamo ripartiti forte per andare a pareggiare e ci siamo riusciti. Sull’1-1 non ci siamo fermati. Abbiamo fatto quattro o cinque azioni belle di ripartenze dove ci è mancata la giocata finale, l’ultimo passaggio. È un po’ il nostro difetto, siamo la squadra più giovane del campionato. In questo senso davanti dobbiamo migliorare, perché ci arriviamo spesso ma non sempre siamo così bravi e lucidi nell’andare a concretizzare. C’è rammarico ma i ragazzi meritano un elogio perché a obiettivo raggiunto non stanno abbassando l’attenzione.

C’è un rapporto stretto con Commisso?

C’è un ottimo rapporto, di stima, per il lavoro svolto. Quando sono arrivato c’era paura da parte della società, dei ragazzi e dell’ambiente per una situazione pericolosa. Però piano piano attraverso il lavoro abbiamo ricostruito un’identità, uno spirito di gruppo importante, forte. Siamo stati la difesa migliore del campionato dopo la ripresa, facendo delle ottime gare. Abbiamo portato a casa meno di quello che abbiamo seminato, ma il percorso di crescita di questi ragazzi è importante, sono cresciuti tutti.

Ci si rivede quindi l’anno prossimo?

C’è un ottimo rapporto con la società, parleremo di lavoro e di aspetti tecnici. Ci confronteremo e si vedrà. Adesso siamo concentrati per fare le prossime due gare nel miglior modo possibile. I ragazzi devono continuare con questo percorso di lavoro e di crescita.

IACHINI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa pensa del rigore assegnato?

Come dicevo non vorrei soffermarmi su questo episodio. E’ lo sviluppo dell’azione che mi crea qualche dubbio. L’arbitro tocca la palla e finisce sui piedi del giocatore che tira. Mi soffermerei sul prima, quando fuori area c’è stato quel tocco. Io sono stato ammonito e mi scuso, non volevo mancare di rispetto, chiedevo solo se si potesse rivedere al Var.

Come prova complessiva che pensa della partita oggi?

Sul piano tecnico qualcosa ci è mancato. Non abbiamo sviluppato bene in uscita, mentre quando ci siamo riusciti siamo stati pericolosi. Nel primo tempo abbiamo anche preso un palo, ma per il resto non abbiamo concesso nulla. Nella seconda parte tenevamo bene il campo ed eravamo partiti forte. Andando avanti le energie sono venute meno, ma chiedere sforzi ai ragazzi ora è complicato. Qualche errore tecnico lo abbiamo commesso, ma la Roma resta una squadra forte. C’è grande rammarico per come è arrivato il risultato, sarebbe stato il settimo consecutivo utile.

Quanto è difficile chiudere la stagione leggendo i nomi dei suoi sostituti?

Non ho mai guardato i giornali. La squadra è serena e volevamo portare a casa una stagione tranquilla. Noi dovevamo fare strada e punti. I ragazzi sono stati bravissimi, si è creato un ottimo gruppo. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. Sono comunque soddisfatto del percorso di lavoro.