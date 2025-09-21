Finale incredibile allo stadio Franchi di Firenze, in cui si è disputata la quarta giornata di Serie A. I viola di Pioli sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol al limite di Mandragora. Nel secondo tempo avviene una rimonta fenomenale dei biancoblù, trovando prima il gol del pareggio al 65′ con il colpo di testa di Kempf, e al 94′ Nico Paz imbuca per Addai che porta una vittoria che mancava dalla prima giornata.

Seconda sconfitta casalinga per la squadra di Pioli, che nonostante buoni tratti di gara, sta ottenendo pochi risultati rispetto al previsto: 2 punti in 4 giornate. A fine gara avviene una sonora contestazione dei tifosi, i quali hanno fischiato tutti e intonato cori contro Pradè.