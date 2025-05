Raffaele Palladino resta in attesa di novità sulle condizioni di Danilo Cataldi, uscito al 29’ minuto della semifinale d’andata di Conference League contro il Betis a causa di un problema muscolare.

Il centrocampista ex Lazio sarà valutato nei prossimi giorni per capire se potrà essere a disposizione per la sfida contro la Roma, in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Un match fondamentale per i giallorossi nella corsa alla qualificazione in Champions League.