Edoardo Bove, centrocampista attualmente alla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Radio Deejay. Queste le sue parole:

“Mourinho mi aveva soprannominato “cane malato” e non ha aiutato, ma so che mi voleva bene. Nel calcio dei grandi alcuni allenatori ti richiedono qualcosa in più e le qualità vanno in soffitta. Quando corri dietro a tutti non è facile essere lucido con la palla. Le prime partite poi non sei mai coraggioso, c’è sempre un po’ di emozione e ti nascondi. Con il tempo prendi dimestichezza e responsabilità, quest’anno alla Fiorentina mi sento al centro del progetto. Non posso dire niente contro Le Fée, ci sentiamo ancora e siamo grandi amici”.