Corriere dello Sport (L. Scalia) – Cala il sipario sulla telenovela Leandro Paredes. Il Boca si è esposto e ha fatto capire che non ha intenzione, almeno nell’immediato, di riportare il regista in Argentina sfruttando l’accordo verbale esistente da 3,5 milioni di euro, pagabile a rate, nell’arco di quattro stagioni.

Paredes, dunque, sembra destinato a rispettare l’accordo sottoscritto due settimane fa con la Roma. Una firma, tra l’altro, voluta fortemente da Claudio Ranieri, che ha avuto il merito di rilanciare la carriera di Leandro dopo l’inspiegabile oblio vissuto nell’era di Ivan

Juric.

Paredes ha infiammato la questione la scorsa settimana parlando di una clausola rescissoria a cal-do, dopo la sfida Uruguay-Argentina: “Se esiste una clausola nel mio contratto? Sì, è vero. Non ho parlato con i dirigenti del Boca, ma con quelli della Roma sì. E io devo essere completamente grato alla Roma. La finestra più facile è stata a gennaio: ho fatto tutto il possibile per poter essere lì ma non è successo per diversi motivi. Continuo a vivere la mia carriera giorno per giorno per tornare al Boca a un certo punto“.

Da Trigoria però hanno sottolineato che la clausola non c’è nel contratto, ma che esiste semplicemente un gentlemen’s agreement per lasciare partire Paredes nelle prossime finestre di mercato. Infatti, se il cartellino sarà pagato dal Boca di più (3,5 milioni) rispetto a quanto la Roma ha speso per prenderlo dal Psg, non ci saranno problemi a salutarlo: tutti felici. Non esiste una terza opzione. L’accordo verbale vale solo per giocare nel Boca.