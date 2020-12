Finalmente riecco Smalling

Il Tempo (F.Biafora) – Riecco Smalling. Il difensore centrale ha partecipato alla seduta di lavoro in gruppo, mettendosi definitivamente alle spalle l’infiammazione al ginocchio. L’inglese si era fermato dopo la partita in casa del Genoa l’8 novembre, a causa di un dolore al ginocchio sinistro che lo aveva già costretto a saltare due gare di campionato e una di Europa League subito dopo il suo ritorno a Roma e dal quale evidentemente non si era del tutto ripreso. Ora è di nuovo a disposizione di Fonseca, che in giornata prenderà una decisione sulla sua eventuale convocazione per la sfida di domani contro il Cska Sofia. Il tecnico portoghese non ha svolto alcuna prova tattica, rimandando tutto alla rifinitura odierna. I dubbi riguarderanno chi completerà il pacchetto arretrato con Fazio e Juan Jesus e chi agirà sulla trequarti, anche in previsione della gara di Bologna, dove Carles Perez sarà chiamato a sostituire Pedro. Sperano in una maglia anche i giovani Milanese, Tripi, Bove e Ciervo, con gli ultimi due che non hanno ancora esordito con la prima squadra. Mancini, Veretout e Santon hanno svolto un allenamento personalizzato.