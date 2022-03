Finalissima 2022, Italia-Argentina: la UEFA ha scelto Zaniolo come young talent

L’Italia affronterà l’Argentina il prossimo 1 giugno nella Finalissima 2022, la partita che metterà di fronte i Campioni d’Europa e vincitori della Copa America. Sul proprio sito ufficiale la UEFA ha pubblicato un articolo di presentazione della sfida dove ha individuato il giocatore chiave e il giovane talento per ciascuna delle due squadre. I giocatori chiave saranno Lionel Messi e Jorginho mentre il giovane talento è il giallorosso Nicolò Zaniolo.

“Il 22enne centrocampista offensivo sembrava destinato a un grande futuro dopo aver fatto irruzione nella formazione azzurra a 19 anni e aver segnato i suoi primi gol in nazionale nell’ultima partita di qualificazione a UEFA EURO 2020, nella vittoria per 9-1 contro l’Armenia . Due infortuni al ginocchio hanno ostacolato i suoi progressi, ma in questa stagione con la Roma sembra essere tornato in pista”.