La finale Scudetto Under 18, che si è giocata questa sera, tra la Roma e il Torino sarà ricordata come un’altra notte amara per le giovanili giallorosse, vista la terza sconfitta nella finale di categoria. I giallorossi, che avrebbero meritato la vittoria, esce sconfitta solo dopo 120′ di battaglia, decisa da un gol da calcio piazzato di Spadoni nei supplementari per il 2-1 Granata.