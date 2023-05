Finale Europa League, Castro (pres. Siviglia): “Siamo molto preoccupati per i pochi voli”

José Castro ha parlato all’emittente ufficiale del Siviglia. Il presidente del club andaluso ha evidenziato le problematiche riscontrare dai tifosi spagnoli per raggiungere Budapest. In particolare, il numero uno del Siviglia ha posto l’accento sui pochi voli a disposizione. La finale di Europa League tra la Roma e gli iberici è in programma mercoledì 31 maggio. Di seguito le sue parole:

“Non siamo preoccupati, siamo molto preoccupati per la difficoltà che i nostri fan stanno trovando nel trovare aerei per Budapest e dei prezzi elevati. Ci stiamo lavorando da tempo, consapevoli della complessità del mercato, della lontananza di Budapest e tenendo conto che non dipende da noi. È la legge della domanda e dell’offerta e lavoriamo fin dall’inizio con le agenzie, che sono responsabili di svolgere questo lavoro. Come sapete, abbiamo stanziato un bonus di 200 euro per tutti i tifosi abbonati che viaggiano in charter. Questo dimostra che abbiamo la determinazione di portare il maggior numero possibile di tifosi del Siviglia a Budapest e che ci proveremo in ogni modo possibile. La realtà è che oggi ci sono pochi aerei che effettuano voli charter e questo rende il tutto più costoso e aumenta i problemi. Abbiamo già lavorato per più di 4.000 posti charter, solo oggi 900, con prezzi simili o solo un po’ più alti di quelli inizialmente offerti. Ci sono già sei aerei in partenza martedì con una capacità di 1.925 persone e 15 mercoledì, con 2.467 posti. L’intera organizzazione sta lavorando duramente per continuare a ottenere più voli e li otterremo”.