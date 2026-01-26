La Roma ha deciso di rompere gli indugi e puntare tutto su Yannick Ferreira Carrasco. Nelle ultime ore, i contatti tra la dirigenza giallorossa e l’entourage dell’esterno belga si sono intensificati, portando a una svolta che potrebbe regalare a Gasperini l’innesto di qualità e d’esperienza richiesto per la volata Champions.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa ha subito una scossa positiva. Se fino a pochi giorni fa l’operazione sembrava complessa, nelle ultime ore è arrivata una chiara apertura da parte del giocatore (attualmente in forza all’Al-Shabab) e del club proprietario del cartellino.

A Trigoria ora filtra un forte ottimismo: la sensazione è che si stia lavorando sui dettagli finali per trovare l’incastro economico definitivo. Ferreira Carrasco, classe ’93, ha già espresso il gradimento per il ritorno nel calcio europeo e la sfida capitolina sembra essere quella giusta per rilanciarsi ad alti livelli.