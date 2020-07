Fila di terzini, sorpresa Peres

Corriere dello Sport (G. Marota) – La Roma ha impiegato in questa stagione ben sette giocatori diversi come terzino destro. Florenzi, Santon, Karsdorp (nel ritiro estivo), Cetin, Spinazzola e Zappacosta. Fonseca li ha provati tutti, alla ricerca della perfezione. Adesso il titolare sembra essere Bruno Peres, il settimo della lista, esaltato dal 3-4-2-1. A Brescia tanta spinta, ottimi cross, sovrapposizioni continue. Il 30enne aveva giocato dal 1′ anche contro Sampdoria, Udinese e Parma. Nessuno avrebbe immaginato questo impatto sulla Roma di un ragazzo a cui qualcuno, con cattivo gusto, aveva persino storpiato il nome riferendosi a una famosa birra per sottolineare qualche eccesso del passato. Peres è tornato a Roma da esubero, l’hanno presentato con la croce addosso e invece si è rivelato una preziosa risorsa.