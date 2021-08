Figuraccia contro il Betis. Ko per 5-2 e sei espulsi

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Brutta, ingiustificabile figuraccia della Roma di ieri sera che perde 5-2 col Betis, gara che termina con sei espulsi (tre in campo). Una sconfitta che manifesta un nervosismo insolito all’interno della squadra. Bene Shomurodov che segna la prima rete in giallorosso alla prima apparizione. Male gli espulsi Pellegrini, Mancini e Karsdorp (quest’ultimo diretto). Nervosismo causato probabilmente dal terzo gol del Betis palesemente irregolare (viziato da un controllo di braccio). Gli altri tre espulsi provengono dalla panchina e uno di questi è Mourinho, intervenuto in campo a difesa di Pellegrini.