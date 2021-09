FIFA 22, gli overall ufficiali dei giocatori della Roma: Spinazzola e Mkhitaryan i più alti con 83 – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – FIFA 22 è alle porte e tra pochi giorni saluteremo il titolo precedente. Le date previste: tra il 20 e il 21 la Web App per fare i primi movimenti, il 22 le 10 ore in esclusiva per chi ha EA Play, il 27 l’accesso anticipato per chi ha comprato la Ultimate Edition e il primo ottobre il gioco aperto a tutti. La EA Sports ha svelato, intanto, i primi 1000 giocatori per overall, quelli fino a 78. Andiamo a scoprire quelli della Roma.

I giocatori con valutazione più alta sono Spinazzola e Mkhitaryan con 83. Spicca soprattutto il terzino che rispetto a FIFA 21 ha ricevuto un bel +5 grazie all’ottima stagione giocata e all’Europeo da gran protagonista. Per l’armeno, invece, un +3 con tanto di cambio di ruolo (da ED a AT) che ce lo mette più al centro del campo. Per i nuovi abbiamo un 82 per Rui Patricio, 84 lo scorso anno, e un 78 per Tammy Abraham che sarebbe la stessa valutazione degli anni al Chelsea. Grande passo in avanti anche per Mancini che da 76 vola ad 80. + 2 per Veretout, Pellegrini e Zaniolo rispetto a FIFA 21. Sorprende quest’ultimo che ha ricominciato a giocare soltanto da questa estate.

E’ tutto pronto, quindi, per la Roma FC visto che la licenza esclusiva è posseduta da Konami (almeno fino al prossimo anno). All’uscita del gioco manca sempre meno e qualcosa di interessante c’è anche per quanto riguarda i colori giallorossi.