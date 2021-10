FIFA 22, disponibile la carta di El Shaarawy “Road to the Knockouts”. 84 di valutazione – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Nonostante la scoppola di ieri sera alla Roma arriva una carta speciale. E’ quella per Stephan El Shaarawy durante l’evento “Road to the Knockouts” della Conference League. Questa versione (84 di valutazione) ha due modi per aumentare il suo valore: 1) che la Roma passi il girone; 2) che la Roma vinca le restanti tre partite del gruppo con CSKA Sofia, Zorya e Bodo/Glimt. Un’impresa non ardua.

LA CARTA

Nel suo ruolo, quello di ala sinistra, può dire la sua. Quest’anno il gioco si sviluppa molto sull’esterno, soprattutto grazie allo “sprint boost“, dato dal doppio tocco della corsa appena si prende palla, che dà un ottimo vantaggio all’esterno. Questa versione presenta vari upgrade e quello più sigificativo, appunto, sta nella velocità. 91 è il valore totale che prende un +4 dalla sua carta oro. 91 anche in accelerazione e velocità scatto. Gli altri valori sono nella media e non spiccano. Il tutto per dire che è un giocatore perfetto per fare l’ala, rientrare e tentare il tiro a giro che su FIFA 22 va per la maggiore. Nei suoi “tratti” c’è il “finesse“, quindi non dovrebbe essere complicato segnare col marchio di fabbrica di El Shaarawy. Lo stile intesa da usare è “finalizzatore“, ma si può mettere tranquillamente anche “cannoniere“. Il costo non è eccelso e la carta è accessibile a tutti.