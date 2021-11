FIFA 22, disponibile la carta di Diawara “NumbersUp” con 84 di valutazione – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Momento magico per la Roma, o Roma FC in game, su FIFA 22. La EA Sports dona alla squadra giallorossa una nuova carta per la fresca promo appena messa online. Si tratta di Amadou Diawara che fa parte del Team “NumbersUp“ dedicato a chi indossa gli scarpini Adidas. Queste carte hanno una particolarità che dipende proprio dai loro accessori. Chi indossa le X avrà un boost nella velocità, per chi ha le Predator si troverà un upgrade nel dribbling, mentre le Copa ti aiutano nei passaggi (tutte queste voci raggiungeranno quota 99 tra qualche mese). Il centrocampista della Roma fa parte di quest’ultima squadra.

LA CARTA

Il ruolo è CDC, mediano, quindi non è cambiato rispetto alla sua carta oro base non rara da 76 di valutazione. L’overall prende un bel boost arrivando a ben 84 rendendo Diawara leggermente utilizzabile in una Serie A anche se parte dietro, almeno, a Tonali e Barella per il ruolo. Upgrade per tutte le voci a cominciare da un bel +10 sulla velocità. Naturalmente il valore più succoso, come detto in precendeza, è per i passaggi che arrivano a quota 87 (un discreto +16 rispetto al numero di partenza). Buoni anche dribbiling, difesa e fisico. Da buttare completamente il tiro che, però, non ci servirà quando giocheremo. Nel fisico pecca un po’ la forza, mentre è ottimo il valore di aggressività che ce lo farà avere attaccato alle caviglie degli avversari.

Da utilizzare solamente da CDC, fisso davanti alla difesa con opzione di “rimanere dietro in attacco” con “copertura al centro“. Lo stile intesa da utilizzare è soltanto “ombra” per andare a boostare velocità e difesa. Il prezzo non è eccessivo: il range è massimo a 75mila crediti, ma crediamo che la fascia finale, dopo tutto lo spacchettamento e l’evento, sarà decisamente più bassa.