La Roma è ancora protagonista del Natale. Come ogni anno, il club giallorosso ha deciso di scendere nelle piazze, nelle periferie e in ogni dove in cui si richiede calore. Un atto che dona affetto e serenità a chi riceve, ma non solo: «In attesa di poter riabbracciare i tifosi, tutta la squadra trae energia positiva dallo stare tra la nostra gente», ha dichiarato il Ceo Guido Fienga.

Il dirigente romanista ha poi proseguito: «Abbiamo tentato di restituire alla città un po’ del calore che ci circonda. Siamo andati nelle periferie, negli ospedali e nei centri di accoglienza», le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

Fienga ha infine concluso: «Sulla scia di Roma Cares, abbiamo voluto sostenere e ringraziare gli operatori sanitari impegnati sul territorio per contrastare il Covid».