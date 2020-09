Fienga smentisce il ritorno di Totti: “Ha preso altre strade”

Il Tempo (F.Biafora) – A smorzare gli entusiasmi di un rientro di Francesco Totti in dirigenza ci ha pensato Guido Fienga. L’amministratore delegato della Roma ha ribadito i buoni rapporti con il numero 10, dando però segnali di un matrimonio che si farà, ma non adesso: “Do per scontato la relazione e la passione che De Rossi e Totti hanno per la Roma, ma trovo sia sbagliato continuare a mettere tutta questa pressione su di loro, dando per definito il ritorno. Hanno avviato percorsi professionali, poi ci sarà un momento in cui torneranno. C’è un rapporto sereno“. Riguardo il calciomercato, la trattativa più calda in entrata è quella di Smalling: l’intermediario è arrivato ieri sera con la volontà di chiudere l’affare sulla base di 9-10 milioni di euro più bonus.