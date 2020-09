Fienga, palla a Dzeko: “Resterà il Capitano della Roma finché vorrà”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – «Fin quando lo vorrà, Dzeko resterà il capitano giallorosso». A questo punto la palla sul futuro passa proprio a Dzeko. Sul palco del Premio Calabrese, a Soriano nel Cimino, , Fienga infatti replica cosi: «Speriamo di poter commentare a fine mercato che la nuova politica sarà totalmente diversa. Siamo arrivati quinti e vogliamo migliorare. Ritengo che la Roma abbia già una squadra forte e un allenatore molto bravo. Dobbiamo sistemare alcuni ruoli in cui abbiamo posizioni scoperte. Il gruppo Friedkin ha un’impronta più industriale che finanziaria. Stiamo facendo il massimo sforzo per mantenere i giocatori che si sono distinti». Fonseca ritiene Dzeko fondamentale nel suo progetto. Certo, il suo stipendio – oltre 7 milioni netti – è pesante per le finanze della società. Detto che – qualora il bosniaco decidesse di andare via – si sta imbastendo da tempo una trattativa col Napoli per avere Milik, scambiato con Under e un giovane, di sicuro i giallorossi non aspetteranno la fine del mercato per attendere notizie dal loro capitano.