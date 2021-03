Fienga: “La risposta della Lega sulla nostra richiesta di motivazioni del rinvio di Juventus Napoli è ancora più ridicola della decisione” – VIDEO

Pagine Romaniste (dal Collegio di Garanzia del CONI E.Bandini – D.Moresco) – Dopo circa un’ora si è conclusa l’udienza sul caso Diawara al Collegio di Garanzia del CONI. Hanno parlato l’avv. Conte, l’avvocato Fanini dell’Hellas Verona e il procuratore nazionale avv. Rossi. Alla fine dell’udienza il Ceo Fienga ha commentato a caldo la decisione. Queste le parole:

“Speriamo che la Corte accolga l’invito a riconsiderare una norma che è oggettivamente troppo rigida e che non gradua per le pene nella distinzione tra un errore e un atto fatto con dolo. Abbiamo detto che la Roma non si nasconde, ammette le proprie responsabilità nell’aver fatto un errore che non porta alcun vantaggio. Se mai questa norma rischia di portare un vantaggio al Verona. Aver commesso questo errore certamente può essere sanzionato, ma chiediamo che sia sanzionato in maniera diversa. La norma è chiara, ora il compito al Collegio di Garanzia se si può rivedere la norma. Il Verona ha detto quello che riteneva di dover dire nella maniera in cui l’ha detto. A me interessa quella che è la posizione della Roma e la decisione della Corte”.

Ci sono somiglianze con il caso Ragusa?

Non la pensiamo in questo modo perché nel nostro caso avevamo tanti slot liberi, con Diawara e altri giocatori. Nel precedente caso la lista presentata dal Sassuolo era completa quindi doveva per forza cambiare un giocatore che era stato cambiato.

Su Juve-Napoli ?

Su Juve-Napoli non vorrei aggiungere nulla rispetto alla lettera. La risposta della Lega sulla nostra richiesta di motivazioni del rinvio di Juventus-Napoli è ancora più ridicola della decisione.

C’è stata una risposta sul rinvio di Roma-Napoli?

Sì, che non si intende accogliere alcuna richiesta della Roma senza dare motivazioni. La prassi vuole che in partite che non si riferiscono alle coppe europee basta l’accordo di due squadre affinché la Lega sposti la partita. Immaginate cosa potrebbe succedere se questa regola si applicasse fino a fine stagione.

State pensando ad uno strappo?

Stiamo pensando a fare il nostro campionato e a spingere per far sì che non ci siano comportamenti imparziali e soggettivi. La Lega ha enormi lacune.