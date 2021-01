Fienga: «Il 2021? Intanto ci ridia il punto di Verona»

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma ci crede, il terzo posto non è più un’illusione, anche perché i dirigenti sperano nel ricorso al Coni per riavere il punto di Verona. Ieri ne ha parlato l’amministratore delegato Guido Fienga: «Dal 2021 mi aspetto in primis il punto di Verona: mi auguro che questo sia il primo regalo che questo anno può farci. Spero che il 2021 sia, lo dico soprattutto per i tifosi, più semplice del 2020, per noi che dobbiamo gestire il club e con più soddisfazioni. La squadra, a nostro modo di vedere, è già forte: se si convince delle proprie qualità, sicuramente farà bene e sarà molto più facile inserire i nuovi innesti che porteremo. il 2021 deve essere l’anno della consapevolezza, speriamo di partire con un segnale di equità e di giustizia con la restituzione del punto di Verona, che ancora ci brucia un po‘».

Nei prossimi giorni arriverà anche Tiago Pinto, che sta già lavorando per la Roma: «Siamo molto contenti che si sia unito alla nostra struttura. Lui è il dg dell’area sportiva, che contempla anche De Sanctis, nel ruolo più specifico di direttore. Tiago è una persona che ha la capacità e la professionalità di lavorare in gruppo che certamente esalterà tutte le risorse che ci sono oggi a Trigoria. Siamo molto momenti del suo arrivo, siamo già al lavoro con lui, anche se in questo momento in videocall».