Fienga: “Con i Friedkin c’è un progetto per il vertice”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Anche nella giornata di ieri tante ore di lavoro per Dan e Ryan Friedkin a Trigoria. Anche Fienga ha spiegato come si sta muovendo la Roma: “Tutto procede bene. L’entrata dei Friedkin è arrivata con un timing particolare perchè al centro di due stagioni, in un mercato che si concentra in un mese e con l’inizio del campionato nel mezzo“. Sul mercato: “Dall’anno scorso abbiamo fatto una scelta di stabilizzare la rosa mantenendo i giocatori che più risultano congeniali al nostro progetto. Questa scelta con i Friedkin si è rinforzata“. “Stiamo lavorando con serietà per un progetto stabile, che ogni anno si migliora“. Pochi sorrisi invece in Campidoglio e a Trigoria per la fuga di notizie riguardante l’incontro tra la Raggi e i Friedkin. Per questo motivo è stato deciso di far slittare il tutto di qualche giorno.