Fienga, Morgan e il nuovo patto col patron

Il Corriere Dello Sport – Il futuro di Petrachi è un’occasione per ridisegnare gli equilibri interni alla Roma. Tra i più determinati per il cambio c’è il CEO del club, Guido Fienga: l’allontanamento del ds lo ricompatterebbe con Pallotta, con il quale aveva discusso su molte questioni negli ultimi tempi. Adesso Fienga potrebbe acquisire un’altra figura di sua emanazione: Morgan De Sanctis, in attesa che Baldini suggerisca al presidente il successore.

De Sanctis, Calvo e Zubiria è un gruppo compatto di manager di cui l’amministratore delegato si fida e attraverso i suoi pretoriani Fienga può contenere il tentativo di ribaltone di Mauro Baldissoni. Fienga continuerà il processo di ristrutturazione che aveva avviato lo scorso anno dopo aver allontanato dirigenti che non servivano più come Tempestilli o idoli popolari come Totti e De Rossi.