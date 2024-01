Leggo (F. Balzani) – Fiducia, a tempo ma pur sempre fiducia. Nel clima deprimente che si respira a Trigoria l’indiziato numero uno resta Mourinho. Forse il più facile. Dopo il doppio ko con Lazio e Milan, però, non ci sono sostanziali novità sulla posizione del tecnico che resta in forte bilico per il rinnovo ma non rischia nel breve giro di posta un esonero. Decisivo sarà comunque il prossimo mese che prevede un calendario più abbordabile in campionato e i play off di Europa League. Lo Special One nella notte di San Siro ha parlato con la squadra, chiedendo se ci fossero problemi con lui. Nessuna risposta negativa, se non quelle dettate dall’emergenza di una rosa che andrebbe ritoccata sul mercato.