Feyenoord-Roma (quasi) un anno dopo: ecco perché stavolta è tutto diverso

La Gazzetta dello Sport (E. Zotti) – A meno di un anno dalla finale di Conference League, Roma e Feyenoord si preparano ad incrociare nuovamente le spade. José Mourinho e Arne Slot si ritroveranno entrambi ad affrontare un avversario (quasi) del tutto diverso rispetto alla notte di Tirana. Oltre ad essere cambiato il palcoscenico e a trattarsi di uno scontro che prevede andata e ritorno, alcuni degli uomini a disposizione dei due tecnici non sono più gli stessi mentre i “superstiti” stanno vivendo una stagione diversa da quella dell’anno scorso. In più anche il rendimento delle due squadre nei rispettivi campionati è migliorato: la Roma è attualmente terza, in piena zona Champions, mentre il Feyenoord guida l’Eredivisie con 8 punti di vantaggio sull’Ajax.

Ma a essere cambiate sono soprattutto le due rose. In primis quella dello Special One che, rispetto allo scorso 25 maggio, non può più contare su alcuni dei protagonisti della cavalcata in Conference. L’assenza che risalta di più è sicuramente quella di Nicolò Zaniolo, l’ex “eroe di Tirana” che a gennaio ha scelto di lasciare la Capitale per provare a rinascere con la maglia del Galatasaray. Hanno salutato anche Veretout e Mkhitaryan. Oltre ai giocatori ceduti però, anche per alcuni degli uomini rimasti a Trigoria le cose sono cambiate. Basta guardare il rendimento di Tammy Abraham. Le note positive sono Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, i due regali per lo Special One “confezionati” dai Friedkin durante l’estate.

Rispetto ad un anno fa la rosa di Slot è stata stravolta. L’allenatore olandese ha perso alcuni dei pilastri della squadra, ceduti in estate non proprio a prezzi di saldo. Sono soltanto sei i giocatori scesi in campo a Tirana rimasti a Rotterdam: il portiere Bijlow oltre a Geertruida, Trauner, Kocku, Pedersen e Jahanbakhsh. Giovedì sera però soltanto Geertruida e Kocku dovrebbero giocare. Gli addii di Sinisterra, Malacia, Aursnes, Senesi, Linssen e Dessers invece hanno fatto incassare agli olandesi 75 milioni di euro. Un tesoretto reinvestito sul mercato e che sembra aver portato i biancorossi a compiere un inaspettato salto di qualità: Santiago Gimenez, arrivato la scorsa estate dal Cruz Azul. A portare fisicità invece sono arrivati Szymanski, in mediana, e Hancko al centro della difesa.