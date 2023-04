La Roma comunica che alle 18:30 di domani ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho e Edoardo Bove allo Stadion Feijenoord. I giallorossi si alleneranno a Trigoria in mattinata, dalle 12:00 e poi partiranno in direzione Olanda, per la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League, contro il Feyenoord.