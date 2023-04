Dopo gli avvertimenti con l’Ajax, il Feyenoord chiuderà il parterre Z per la sfida di Europa League contro la Roma. Come comunicato dal club sui propri canali, saranno circa 2000 i posti che, nella sfida in programma il 13 aprile alle 18:45, saranno vuoti. Nonostante l’assenza dei tifosi giallorossi, il clima allo stadio de Kuip sarà rovente per la squadra guidata da José Mourinho.

