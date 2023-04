Feyenoord, Kokcu: “Per fortuna non hanno segnato il rigore. Partita simile a quella di Tirana”

Il capitano del Feyenoord Orkan Kokcu, al termine della partita contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita. Queste le sue parole ai microfoni di Espn: “Penso che soprattutto nel secondo tempo sia stata dura. Intorno al 70′ minuto è diventato un po’ più difficile, perché loro hanno preso di più la palla. Non abbiamo fatto molta pressione su di loro e hanno iniziato a giocare di più la palla lunga, il che è stato difficile. Prima di allora, credo che abbiamo dominato la partita e loro non hanno avuto nulla da dire. Non abbiamo creato nessuna vera occasione, quindi è un peccato. Ma è una bella sensazione”.

Il turco ha poi continuato: ”È andata esattamente come pensavo. Avevo la sensazione che sarebbe stata una partita simile a quella dell’anno scorso, nella quale avremmo avuto molto possesso palla e l’avversario avrebbe aspettato un’occasione. Per fortuna non hanno segnato il rigore. Se fosse entrato, avrei temuto che avrebbero chiuso tutto con un vantaggio di 0-1. Invece abbiamo giocato un buon calcio e, anche se non abbiamo creato molte occasioni, abbiamo comunque vinto 1-0″. Sul rigore assegnato alla Roma ha invece aggiunto: “È molto difficile da dire. Ero dietro a Wieffer e ho visto il pallone cadere sulla mano. Nei primi 70 minuti abbiamo giocato un buon calcio, ma poi l’AS Roma è passata in vantaggio. Tuttavia, abbiamo lottato per tutti i 90 minuti. Se questo è sufficiente? L’anno scorso abbiamo vinto 3-2 contro il Marsiglia, ma anche un pareggio per 0-0 in trasferta era sufficiente. Credo che ora sia esattamente la stessa cosa”.