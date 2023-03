Feyenoord, infortunio per Geertruida: salta la Roma

Lutsharel Geertruida sarà costretto a saltare il match contro la Roma. Il classe 2000 del Feyenoord, è stato costretto al cambio nel match tra Francia e Olanda per infortunio. Come riporta il portale olandese Algemeen Dagblad, gli esami effettuati evidenziano l’infortunio al bicipite femorale. Il perno difensivo dovrà rimanere ai box per diverse settimane. Assente sicuramente nel match di andata contro la Roma il 13 aprile, difficilmente riuscirà a recuperare anche per il ritorno in programma una settimana dopo allo stadio Olimpico.