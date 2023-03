Feyenoord, è febbre da tifo. In fila in 19 mila per esserci

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – È partita ieri la vendita libera dei biglietti per Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale della Europa League, in programma allo stadio Olimpico il prossimo 20 aprile (con fischio d’inizio alle ore 21). E il sistema di ticketing giallorosso è stato preso letteralmente d’assalto, con ben 19mila persone in fila per accaparrarsi uno dei preziosi tagliandi. Nella prima fase erano già stati oltre 40mila le persone che avevano acquistato un biglietto. Scontato che si arrivi all’ennesimo sold out giallorosso.